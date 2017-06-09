Экс-главврач Калевальской ЦРБ получила условный срок за взятку

Суд Петрозаводска вынес приговор бывшему главному врачу Калевальской ЦРБ по обвинению в крупной взятке. Согласно материалам гособвинения, в период с 2014 по 2016 год она через посредника получила деньги от поставщика медицинских товаров. Взамен главврач заключала договоры поставки без проведения торгов на суммы до ста тысяч рублей, а также обеспечивала беспрепятственную оплату по ним. Сумма взяток превысила 600 тысяч рублей.

Суд приговорил обвиняемую к семи годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком. Также Крупенькину обязали выплатить штраф, превышающий размер полученной взятки в 15 раз, – сумма составила около девяти миллионов рублей. Наконец, экс-главврач лишилась права занимать должности в органах государственной и муниципальной власти. Приговор в законную силу не вступил, пишет прокуратура Карелии.