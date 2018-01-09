Детский омбудсмен рассказал о судьбе детей убитой сегежанки

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев рассказал о судьбе детей жительницы Сегежи, которую в новогодние праздники убил бывший муж.

— По моей информации, женщина не имеет родственников, дети от разных мужей, старшие проживают со своими отцами, — сообщил Сараев. — По младшей 10-месячной девочке сейчас решается вопрос передачи в семью, уже есть несколько семей, готовых принять ребенка, в настоящее время девочка в медицинской организации.

Геннадий Сараев пояснил, что девочка не пострадала, а в больнице находится для диагностики.

Трагедия произошла 4 января. Как сообщил Следком Карелии, 37-летний житель Сегежи на улице напал на свою бывшую сожительницу, когда та гуляла с их маленькой дочкой, и нанес женщине ножом множественные колото-резаные ранения. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась. Подозреваемого задержали, затем по решению суда заключили под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.