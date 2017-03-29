Бывший замглавы администрации Сегежи рискует отсидеть 12 лет за взятку и мошенничество

Прокурор Республики Карелия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы администрации Сегежи и директора двух фирм.

Чиновник обвиняется в получении крупной взятки и групповом мошенничестве. Бизнесмену предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, заместитель главы в 2012-2015 годах получил от учредителя коммерческой фирмы взятку в размере 770 тысяч рублей. За это чиновник должен был учесть интересы бизнесмена при заключении муниципальных контрактов по реконструкции линий электропередачи уличного освещения. Кроме того, замглавы администрации Сегежи обещал оказывать свое покровительство и впредь.

Кроме того, ему и второму обвиняемому – предпринимателю — инкриминируется хищение бюджетных полутора миллионов рублей в 2015 году. Администрация Сегежи заявила гражданский иск с требованием взыскать с обвиняемых эти деньги.

На денежные средства и долю в праве собственности на квартиру бывшего чиновника наложен арест, пишет прокуратура Карелии.

После того как обвиняемым вручат необходимые документы, уголовное дело направят в Сегежский городской суд.

Бывшему чиновнику грозит до 12 лет колонии; его подельнику – до десяти лет.