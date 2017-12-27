6 населенных пунктов Карелии в настоящее время остаются без электричества

6 населенных пунктов в Карелии в настоящее время остаются без электричества, об этом сообщил директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Денис Осьмов на заседании штаба по ликвидации ЧС в Петрозаводске, которое провел премьер-министр республики Александр Чепик. Денис Осьмов доложил, что повреждения устранят до конца дня.

Руководитель сетевой компании сообщил «Республике», что отключений электричества на время более суток не зафиксировано, однако в настоящее время без света остаются 1335 жителей шести поселков в Лахденпохском и Суоярвскм районах.

— Пиковая цифра на 15.30 в зоне эксплуатационной ответственности Карелэнерго составляла сегодня 5355 человек. Самое тяжелое время для энергетиков — это переход температуры с минуса на плюс, это банальное снегообразование, налипание на проводах. Распредсеть с этим борется только одним способом— фактическим сбиванием, потому что превентивно это не сделать никак. Еще одна причина — деревья, которые тоже, обрастая наледью, как удочки вешаются на провода, — сказал Денис Осьмов.

Александр Чепик обратился к властям районов Карелии с тем чтобы те вводили режим ЧС, если электричества нет более суток — это требование закона. В таком случае можно обращаться за помощью в решении ситуации к властям региона.

На совещании было решено дать правовую оценку сетевикам, органам контроля и профильным ведомствам, в том числе и оценку исполнения федеральных инвестиционных энергетических программ.

Премьер-министр также раскритиковал работу властей на местах. Как выяснилось из общения с руководителями муниципальных образований по конференц-связи, в районах нет актуальной информации по отключениям и подключениям населенных пунктов к электроснабжению, а также не налажено взаимодействие с энергетиками и службами МЧС.

Александр Чепик дал поручение Минздраву республики ввести усиленный режим работы медиков в районных больницах.