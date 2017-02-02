Жители Карелии начали обсуждать распределение средств на ремонт дорог

В Карелии началось общественное обсуждение распределения средств на ремонт дорог. Привлечь к обсуждению общественность ранее поручил Александр Худилайнен.

Первая дискуссия состоялась накануне в Олонецком районе. В результате представители муниципальной власти и общественники решили перераспределить большую часть положенных району средств – семь миллионов рублей – в пользу Видлицы, жители которой рискуют остаться без моста.

В январе глава Карелии поручил выделить 300 миллионов рублей на ремонт дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения. Деньги распределили по городам и районам с учетом численности населения и протяженности дорог.