Госконтракты на содержание региональных дорог Карелии заключат до 1 апреля

Министерство транспорта Карелии ведет подготовку к размещению госзаказа на содержание дорог регионального значения. Объявление аукциона планируется в третьей декаде января 2018 года, а заключение государственных контрактов – в срок до 1 апреля 2018 года. Об этом сообщает республиканский Минтранс.

Для обеспечения бесперебойного движения по региональным трассам до 1 апреля следующего года Министерство транспорта произвело перераспределение сети с привлечением ООО «Автодороги-Питкяранта». Ранее эта организация выполняла в республике работы по содержанию дорог только федерального значения.

– В рамках заключенных контрактов из бюджета произведено авансирование работ, что позволит предприятиям обеспечить приобретение необходимых ресурсов для выполнения работ. В связи с принятыми мерами состояние автомобильных дорог между населенными пунктами республики будет улучшено, – поясняют в ведомстве.

Таким образом, сейчас региональные дороги содержат следующие организации:

— ООО «Петрозаводское ДРСУ» — в Прионежском районе;

— ООО «Кольское ДРСУ» — в Медвежьегорском и Сегежском районах;

— ООО «Кондопожское ДРСУ» — в Кондопожском районе, в северной части Суоярвского и южной части Муезерского района;

— ООО «Олонецавтодор» — в Олонецком районе;

— ГУП РК «Мост» — в Калевальском, Беломорском, Муезерском, Суоярвском (за исключением северной части района), Пряжинском районах;

— ООО «Автодороги-Питкяранта» — в Пудожском районе.

— ООО «Сортавальское ДРСУ» — в Сортавальском и Лахденпохском районах;

— ООО «Костомукшское ДРСУ» — на территории Костомукшского городского округа.

Автодороги в Питкярантском районе ООО «Автодороги-Питкяранта» и ГУП «Мост» содержат совместно.

Контроль над выполнением работ осуществляет Управтодор РК. Для оперативного решения вопросов по содержанию дорог ведомство предлагает обращаться по телефону диспетчерской Управления автомобильных дорог Карелии 78-41-88.

Напомним, в декабре текущего года было принято решение о расторжении госконтрактов на содержание дорог регионального значения с подрядчиком ООО «РемСтройКомплект».