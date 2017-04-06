Глава транспортной полиции доложил Парфенчикову об усилении мер безопасности

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков встретился с руководителем карельской транспортной полиции Артуром Воропаевым. Как сообщила пресс-секретарь губернатора Марина Кабатюк, Воропаев доложил Парфенчикову о принятии дополнительных мер безопасности на объектах водного, воздушного и железнодорожного транспорта.

Также Артур Воропаев сообщил о криминогенной обстановке на транспорте за период 2016 года и 1-й квартал 2017 года. За отчетный период 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 15% увеличилось общее число зарегистрированных преступлений, на 30% произошло увеличение раскрытых преступлений. Общий процент раскрываемости преступлений, по словам Артура Воропаева, составил 84,2%.

Как отметил руководитель транспортной полиции, сегодня активизирована работа по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. С привлечением сотрудников кинологической службы и служебно-розыскных собак регулярно осуществляются досмотры пассажиров, проверка их багажа. В 2016 году сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте была пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей поставку и сбыт наркотических средств на территории республики, в том числе с использованием платежных систем.

За 12 месяцев 2016 года произошло снижение показателей по фактам нарушений антиалкогольного и антитабачного законодательства. По мнению Артура Воропаева, причинами снижения явилась активная профилактическая работа сотрудников транспортной полиции и повышение уровня правосознания граждан.

Отдельно участники встречи обсудили вопросы детского травматизма на транспорте. Здесь наметилась положительная тенденция. Активная профилактическая работа, рейдовые мероприятия сотрудников отделения привели к тому, что за 12 месяцев 2016 года в Петрозаводске не зарегистрировано фактов детского травматизма на объектах транспорта.