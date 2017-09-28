Движение по временному понтонному мосту в Соломенном запустили

Временную переправу через пролив между Онежским озером и Логмозером в Соломенном открыли для движения автомобилей. Старый понтонный мост перекрыли 28 сентября в четыре часа дня. Теперь он используется только как пешеходный.

Новую понтонную переправу оборудовали ограждением из бетонных блоков, соединенных металлическим профилем, и светодиодным освещением. По согласованию с ГИБДД ограждения на переправе усилили пластиковыми блоками. По понтону организовано одностороннее реверсивное движение. Максимально разрешенная нагрузка на переправу – пять тонн, поэтому большегрузный транспорт на переправу допускаться не будет. Исключение — автомобили пожарно-спасательной службы МЧС. Движение пешеходов по переправе запрещено.

У пролива будут круглосуточно дежурить военные и работники ООО «ТехРент», сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Напомним, мост установили в прошлую пятницу, но ГИБДД запретила по нему движение: без ограждения он был небезопасен.

Предоставленный Минобороны временный мост будет функционировать до холодов, потом его должны заменить на новый постоянный. До этого времени пешеходы будут пользоваться старым мостом — временная переправа для этого не подходит. По словам представителей администрации Петрозаводска, монтаж нового моста займет двое суток. Вопрос с транспортировкой пешеходов на этот период пока решается.

Как пояснила заммэра Юлия Мизинкова, согласно контракту, подрядчик должен смонтировать и сдать в эксплуатацию новый мост к 15 декабря. Сроки монтажа нового понтона пока не определены. Новый мост будет состоять из шести 12-метровых секций и двух по 6 метров. Пока изготовлены только две 12-метровые секции.