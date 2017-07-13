Депутат Заксобрания высказалась об отмене 26-го маршрута в Петрозаводске

На состоявшейся сегодня в Заксобрании республики пресс-конференции журналисты попросили прокомментировать информацию о решении администрации Петрозаводска отменить со следующего года 26-й автобусный маршрут.

Как сообщила депутат, зампредседателя комитета Заксобрания по здравоохранению и социальной политике Марина Гуменникова, на этой неделе она встречалась по вопросу о 26-м маршруте с замглавы города Юлией Мизинковой. Информация о том, что маршрут будет отменен, подтвердилась, автоперевозчик уже поставлен об этом в известность.

При этом администрация Петрозаводска начала работу по серьезному пересмотру маршрутной сети в городе.

Напомним, что о необходимости изменить сеть маршрутов общественного транспорта городские власти говорят уже давно. Аргументы в том, что нередко частные перевозчики дублируют полностью или частично троллейбусные маршруты. Из-за этого МУП «Городской транспорт» лишается пассажиропотока и прибыли.

Как отметила Марина Гуменникова, для нее как для депутата, представляющего данный избирательный округ в Петрозаводске — Древлянку и Перевалку, важно, чтобы от решений мэрии не пострадали горожане.

В горадминистрации заверяют, что изменениям в маршрутной сети не приведут к снижению транспортной доступности двух крупнейших микрорайонов, отметила депутат. На пересмотренные маршруты придут другие автоперевозчики. Открытым, правда, остается вопрос, сохранят ли они цену в 20 рублей за проезд. Администрация города рассчитывает убедить предпринимателей не повышать стоимость проезда за счет увеличения пассажиропотока. Но решение все равно будет за перевозчиками, повлиять на него городские власти не могут.

При этом администрации Петрозаводска, по словам Марины Гуменниковой, удалось решить проблему с 12-м маршрутом. На него было много нареканий, в том числе потому, что перевозчик не охватывал часть улиц на своей линии. Сейчас с ним проведены переговоры, перевозчик будет выполнять обязательства и устранит вызывавшие нарекания недостатки в своей работе.