Жители Суоярви пожаловались мэру на пивной ларек у детской площадки

Жители Суоярви высказали свое возмущение мэру города Роману Петрову по поводу открытия павильона по продаже пива рядом с детской площадкой.

На встрече с мэром города, посвященной отчету городских властей о работе за 2016 год, жители Суоярви заявили, что клиенты пивного заведения, которое открылось во дворе дома № 3 на улице Кайманова, употребляют спиртные напитки вблизи детской площадки. Кроме того, недалеко от магазина находятся детский сад «Родничок» и школа.

При проверке выяснилось, что закрыть павильон оснований нет, но глава города обратился к начальнику суоярвского отделения полиции с просьбой обеспечить постоянное патрулирование прилегающей к павильону территории.