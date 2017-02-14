Жители Петрозаводска смогут следить за «Гипербореей» в режиме онлайн

Четыре онлайн-камеры не дадут возможности пропустить ни одно из многочисленных мероприятий «Гипербореи». Об этом сообщает сайт мэрии Петрозаводска.

Круглосуточная онлайн-трансляция с четырех камер доступна всем интересующимся событиями Международного зимнего фестиваля «Гиперборея-2017».

Наблюдать за работой скульпторов, конкурсами, спортивными мероприятиями, увидеть праздничный фейерверк можно на официальном сайте фестиваля.

Открытие международного зимнего фестиваля «Гиперборея-2017» состоится сегодня в 17:00 у мэрии Петрозаводска.