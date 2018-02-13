Жители одного из домов Петрозаводска жалуются на «сосульки-убийцы»

Молодой отец рассказал, что вынужден прикрывать своим телом коляску с ребенком, выходя из дома.

Жители дома № 41 по улице Советской жалуются на «сосульки-убийцы» длиной по полтора-два метра, образовавшиеся по краям кровли. По словам молодого отца Вадима Шевелева, выходя из подъезда или заходя в него, он вынужден прикрывать своим телом коляску с ребенком, чтобы защитить ее от возможного падения льда с крыши.

Сосульки на кровле дома №41 по Советской. Снимок сделан 12 февраля 2018 года. Фото: НП "ЖКХ Контроль".

Сосульки на кровле дома № 41 по Советской. Снимок сделан 12 февраля 2018 года. Фото: НП «ЖКХ Контроль»

Жалобу мужчина направил в НП «ЖКХ Контроль». Руководитель организации Дмитрий Данильев написал письмо в адрес руководителя Госкомитета по строительству, жилищному и дорожному надзору Александра Темнышева и попросил привлечь к ответственности обслуживающую дом управляющую организацию. В обращении сказано, что компания ООО РЦ «Квартал» ненадлежащим образом обслуживает здание, что создает опасность для жизни и здоровья людей.

Кроме того, по словам Данильева, нужно заставить управляющую компанию убрать сосульки и провести профилактические мероприятия в отношении других домов, где может быть такая же проблема.

 

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