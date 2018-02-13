Жители одного из домов Петрозаводска жалуются на «сосульки-убийцы»

Жители дома № 41 по улице Советской жалуются на «сосульки-убийцы» длиной по полтора-два метра, образовавшиеся по краям кровли. По словам молодого отца Вадима Шевелева, выходя из подъезда или заходя в него, он вынужден прикрывать своим телом коляску с ребенком, чтобы защитить ее от возможного падения льда с крыши.

Жалобу мужчина направил в НП «ЖКХ Контроль». Руководитель организации Дмитрий Данильев написал письмо в адрес руководителя Госкомитета по строительству, жилищному и дорожному надзору Александра Темнышева и попросил привлечь к ответственности обслуживающую дом управляющую организацию. В обращении сказано, что компания ООО РЦ «Квартал» ненадлежащим образом обслуживает здание, что создает опасность для жизни и здоровья людей.

Кроме того, по словам Данильева, нужно заставить управляющую компанию убрать сосульки и провести профилактические мероприятия в отношении других домов, где может быть такая же проблема.