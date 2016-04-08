Жителей Петрозаводска приглашают вступить в ряды нацгвардии

Петрозаводский отдел вневедомственной охраны приглашает на службу мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, сообщили в пресс-службе МВД. Требования к кандидатам: образование не ниже среднего (полного) общего, опыт службы в Вооруженных Силах, хорошее состояние здоровья.

Сотрудникам гарантируют достойное денежное довольствие, карьерный рост, соцгарантии, форменное обмундирование, ежегодный оплачиваемый отпуск и бесплатное медицинское обеспечение. Соискателей просят обращаться по адресу: Петрозаводск, улица Гоголя, 45-б. Телефон для справок (8142) 73-97-22.

Добавим, что с недавних пор вневедомственная охрана считается структурным подразделением созданной 5 апреля национальной гвардии, которую уже называют одним из самых влиятельных силовых ведомств страны.