Жердев: у мэрии есть претензии по уборке снега

Сегодня после заседания еженедельного штаба по ЖКХ замглавы Петрозаводска Денис Жердев заявил «Республике», что к подрядчику ООО «ТехРент» у горадминистрации есть претензии: снег убирается недостаточно хорошо.

– Претензии к уборке города от снега есть всегда. «ТехРент» неплохо убирает дороги, но есть проблемы на въездах во дворы, а также на тротуарах. Сегодня задача поставлена. Все равно они всё уберут, – заявил Жердев.

Отметим, сейчас город убирают от снега 35 единиц техники компании «ТехРент».

Напомним, сегодня мэрия проведет контрольные проверки управляющих компаний: специалисты администрации проверят, как организации справляются с уборкой дворов.