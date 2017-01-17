Ювелиры на тракторах

Уборкой снега на дорогах столицы занимается компания «Техрент». Предприятие еще год назад выиграло трехлетний конкурс администрации Петрозаводска и уже второй год подряд принимает претензии и благодарности за уборку как от простых жителей, так и от чиновников мэрии. По словам исполняющего директора компании Александра Сорокина, претензий становится все меньше.

— Мы гласно работаем. Есть телефон диспетчерской. Нам звонят, к примеру, говорят, что надо «Усадьбы» почистить, а потом еще один звонок — «спасибо, хорошо почистили». — уже приятно.

Взгляд представителей администрации более цепкий, претензии более веские, а на исправление отводится совсем немного времени.

— Пока подрядчик справляется. Есть вопросы, которые мы ставим, к примеру, сейчас меня не совсем устроило качество уборки на проспекте Карла Маркса. Там есть еще куда сдвигать снег. Сегодня вечером там пройдут грейдеры и расширят проезжую часть…Я езжу каждый день по городу и смотрю, как убирают, — поясняет заместитель мэра, начальник комитета ЖКХ Денис Жердев.

Не всегда в плохой уборке виноват подрядчик. Проблемы порой подкидывают сами горожане, а то и прежние руководители города. К примеру, одна из самых «неприятных» для уборщиков улиц — Березовая аллея. Там машины стоят с двух сторон и если по ней пустить грейдер, то расстояние от ковша до машин с двух сторон будет по 15 см — получается уже ювелирная работа.

А самая дорогая в уборке — улица Чапаева. Все потому, что снег на тротуарах там можно убирать только вручную. Чтобы пустить трактор, нужно вновь реконструировать эту дорогу, а это — огромные деньги. Вот так, ошибки прошлых лет аукаются нынешнему бюджету.

— Мы к своей работе критически относимся. Едешь иногда и видно, что можно было бы лучше, но не все от нас зависит. Встанет какой-нибудь автомобиль с «аварийкой» и его приходится объезжать, — жалуется Александр Сорокин.

Чтобы хоть как-то снять проблему очистки улиц, где регулярно паркуются автомобили, мэрия совместно с подрядчиком разработали схему ограничения парковки, когда устанавливаются знаки запрещающие парковку лишь в определенные часы.

— Это плодотворно сказалось на нашей работе. Мы Сортавальскую улицу сейчас спокойно делаем по часам, Петрова, Попова, Октябрьский проспект, — рассказывает Сорокин.

На очереди подобные ограничения на улицах Кукковки и набережная Ля Рошель.

Меняется и сама методика уборки города. Раньше дороги чистили специальные машины — лаповые погрузчики, которые называли «золотые ручки». С появлением более маневренных фронтальных погрузчиков на базе тракторов эти большие машины ушли в прошлое, но теперь «золотые ручки» возвращаются. Они будут чистить мосты и магистрали, где некуда откинуть снег в сторону.

Еще одна новинка — шнекоротор. Он действует по принципу бытового снегоотбрасывателя, только струя снега у него 10-15 метров. Этого достаточно, чтобы и дороги убрать, и оставить чистым тротуар.

Убрать дорогу — это не просто пройти с щеткой или сгрести снежный ком грейдером в сторону. Нужно еще и вывезти лишний снег на специальную территорию. «Техрент» арендует площадку на Вытегорском шоссе, но вывезти снег не так-то просто. Существуют лимиты и превысить их — означает нарушить условия контракта. В прошлом году снега выпало больше, чем планировали и пришлось «залезть» в лимиты этого года. По плану, вывезти на свалку в этом году подрядчик должен 35 тысяч тонн, но только за первые недели января там оказались 12 тысяч.

По всей видимости, если снегопады продолжаться, лимиты придется увеличивать, в конце концов, погода, тем более на три года вперед не предугадаешь. Тут даже синоптики бессильны.