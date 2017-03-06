Волонтеры предложили поздравить женщин-ветеранов с 8 Марта цветами

Букет можно отдать лично или передать через добровольцев.

Общественное движение «Волонтеры Победы» предложили подарить петрозаводским женщинам-ветеранам цветы на 8 Марта. Сообщение появилось в группе движения в «ВКонтакте».

 

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