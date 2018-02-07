“Волонтер — это миссия”

В карельской столице избирательный штаб Владимира Путина начал активный набор волонтеров. Собеседования с кандидатами на эту должность уже проходят по Энгельса, 10 в Петрозаводске. На данный момент, в штабе задействованы порядка 30 волонтеров и 10 волонтеров уже действуют в районах Карелии. Самые активные районы: Сегежа, Питкяранта, Беломорск.

Дмитрий Артёменко – руководитель регионального штаба волонтеров в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Путина. По его словам, штаб зарегистрировал около 60 заявок от жителей Карелии. Большинство из них сейчас проходит так называемый этап проверки. Проверка нужна для того, чтобы избежать провокационных действий со стороны неблагонадежных добровольцев.

Стать волонтером в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Путина очень просто. Во-первых, нужно зарегистрироваться на сайте putin2018.ru и заполнить анкету, после чего кандидаты проходят проверку. С теми, кто ее прошел, свяжутся сотрудники региональных избирательных штабов и пригласят на собеседование. В основном оно проводится в самом штабе, однако для тех, кто живет в отдаленных районах, есть исключение: таким людям пройти собеседование можно по видеосвязи. Если собеседование прошло успешно, необходимо подписать договор о безвозмездном оказании услуг: денег волонтеры не получают.

Волонтером в избирательном штабе Владимира Путина можно стать только после 18 лет. С теми, кто младше, штаб не работает: политически активными гражданами в нашей стране считаются только совершеннолетние.

В избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Путина волонтером можно стать по семи направлениям. В их числе, например – волонтеры-наблюдатели, которые будет следить на избирательных участках за правильностью проведения выборов, или медиа-волонтеры, в задачу которых входит информирование населения о предвыборной кампании Владимира Путина.

В добровольческой команде избирательного штаба Владимира Путина есть также волонтеры штаба (они работают непосредственно в штабе), волонтеры отбора (они проводят собеседования), волонтеры-организаторы (организуют агитационные мероприятия в поддержку Владимира Путина). Есть также в команде и волонтеры мотивации, которые поднимают командный дух у волонтеров.

Собеседования кандидатов в волонтеры проводит главный доброволец избирательного штаба Путина в Петрозаводске Дмитрий Артёменко. По его словам, волонтерами хотят быть люди разных возрастов и разных профессий. Сам Дмитрий стал волонтером потому, что верит в своего кандидата.

– Для меня быть волонтером – это не просто активность, в которой я могу получить новые навыки и знания и проявить свои качества. Хотя и это тоже важно. Ведь в волонтерстве ценен не материальный результат, а именно сам опыт. Для меня быть волонтером — это миссия, я понимаю, что так я каким-то реальным делом действительно помогаю своей стране. Собирая и объединяя неравнодушных людей, я верю в то, что вместе мы можем сделать нашу жизнь лучше и помочь не только себе, но и тем, кто нуждается в этой помощи. Ведь это и называется гражданское общество – общество неравнодушных людей, — считает Дмитрий.

7 февраля на собеседование к Дмитрию пришла пенсионерка Лилия Бондаренко. Она очень хочет стать волонтером избирательного штаба Путина: это, по ее мнению, у нее в душе.

– Я вообще по жизни волонтер – я всегда помогала пожилым людям. А сегодня мне очень хочется помочь нашему Владимиру Путину. Это, на мой взгляд, лучший руководитель нашей страны. Я убеждена, что Россия станет самым сильным государство в мире, – считает Лилия Бондаренко.

Активную работу с волонтерами ведут и избирательные штабы других кандидатов в президенты России. Так, в избирательном штабе Владимира Жириновского, по словам координатора регионального отделения ЛДПР Евгения Беседного, сейчас также набирают добровольцев. А в избирательном штабе кандидата в президенты Ксении Собчак волонтеры начнут готовиться к агитационной работе со следующей недели.

Напомним, избирательный штаб кандидата в президента Владимира Путина работает ежедневно с 10:00 до 19:00 в доме № 10 по улице Энгельса. Контактный телефон – 44-50-52.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Главу государства изберут на шестилетний срок.