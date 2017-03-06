Владелец ЦСК купил три автосалона в Петрозаводске

Группа компаний «СТК» продала три автомобильных салона, расположенных на Шуйском шоссе в Петрозаводске. Как сообщают «Вести Карелии», покупателем выступила другая карельская фирма, «ЦСК».

Распродавать имущество СТК начала из-за долгов перед банком. Продажа проходила путем аукциона, в котором участвовало несколько соискателей. При начальной стоимости автосалонов в 150 миллионов рублей лучшее предложение (248 миллионов) сделала компания Евгения Михеева.

В общей сложности к новому владельцу отошло более 20 объектов, включая автосалоны Mitsubishi, Nissan и Ford с сопутствующей инфраструктурой.