В первый класс через суд

15 марта Петрозаводский горсуд рассматривал иск петрозаводчанки Ирины Улькиной. Женщина требовала отменить результаты набора в первые классы в 48-ой школе. Событие из ряда вон: родители и раньше бывали недовольны системой записи в школы, но до суда дело дошло впервые.

Все началось с того, что Ирина Улькина пыталась записать свою дочь в школу №48, однако в список зачисленных девочка не попала. Виноваты в этом, по мнению женщины, дежурившие у здания охранники. Они якобы пропускали внутрь только тех, кто заранее записался через соцсети, игнорируя при этом очередь живую. Женщина сочла это незаконным и решила защитить свои права через суд.

У зала перед началом заседания небольшая толпа: сама Улькина, представитель школы, директор охранного предприятия в качестве третьего лица, журналисты плюс десяток родителей. Некоторым из них тоже не удалось записать ребенка в 48-ю, поэтому они поддерживают истицу. Другим — удалось, и они как раз очень против того, чтобы иск удовлетворили.

— Решили прийти и послушать, что будут говорить, — рассказала одна из мам. – Не хотим ждать, пока по телевизору расскажут о результатах.

Послушать, что будут говорить, не удалось, судья Наталья Малова почти сразу объявила заседание закрытым. Об этом просила истица: в ходе слушания могли затронуть информацию о ее частной жизни и несовершеннолетней дочери.

Из здания суда, правда, никто не ушел. Родители и журналисты расположились на уже знакомых стульях в коридоре. Пока ждали итогов, пытались разобраться, что все-таки происходило в школе №48 в день записи в первые классы.

Одна из мам рассказала, что предварительная очередь все-таки была: ее создали те, кто водил детей в «Малышкину школу». Она не давала никаких преимуществ: дети из «Малышкиной школы» не зачислялись в первые классы автоматически. Родителям, как и остальным, приходилось отстоять очередь и подать заявление, вот они и решили эту очередь упорядочить.

В день записи родители со списком были у школы уже в семь утра: следили, чтобы все шли согласно номеркам, которых было около 180. Те, у кого номерков не было, оказывались в хвосте.

Знали ли о предварительной записи родители не из «Малышкиной школы» — на этот вопрос никто толком не ответил.

— Если другие родители заранее узнавали ситуацию, то они имели возможность попасть в список, — в конце концов сказала Елена Хоменичева, которая в очереди была 34-ой. — Мы же не ходили по городу и не орали: «Идите записывайтесь, запись началась!». Я, например, стала заранее искать информацию: читала сайт школы, узнала про «Малышкину школу» и про то, как в нее попасть.

И охрана у школы действительно стояла, ее наняли сами родители. Решили перестраховаться: ситуация стрессовая, вдруг у кого-то сдадут нервы и начнется потасовка. Саму очередь охранники никак не контролировали. Впрочем, тех, кому места в школе не досталось, это не утешает.

— Когда я подошел, у здания была толпа человек 50, — рассказал Дмитрий Екимов, сын которого в 48-ю школу не попал. — Потом стали подтягиваться другие родители, называли свой номерок и встраивались в середину очереди, хотя пришли позже меня. А начни я возмущаться и спорить, что бы охранники со мной сделали? Это просто сговор, по-другому не назовешь.

Ребенок Дмитрия в «Малышкину школу» не ходил – болел. А значит, и узнать о предварительной записи семье Екимовых было неоткуда. Так и получилось: попали в конец очереди, заявление, конечно, подали, но места в первом классе не хватило. Родителей, организовавших предварительную запись, Дмитрий в этом ситуации не винит:

— В этой ситуации виноваты не родители и не руководство школы, а власти. У нас строятся новые микрорайоны, но почему-то в них нет инфраструктуры: ни школ, ни садиков. Рядом с 48-ой школой построили огромный микрорайон – «Город солнца». Куда должны идти дети, живущие в нем? Конечно, в ту же самую старую школу, нагрузка на нее и на три другие поблизости увеличивается каждый год.

Пока беседовали, суд вынес решение: в удовлетворении иска отказать. Результаты записи остались в силе, к немалому облегчению тех, чьи дети в сентябре пополнят ряды учеников школы №48.

Судебная тяжба закончилась, а сама проблема записи в первые классы никуда не делась. Власти ищут выход: налаживают электронную запись, разрабатывают схему прикрепления школ к районам.

Остается надеяться, что что-то из этого сработает, и следующей волне родителей идти в суд не придется.