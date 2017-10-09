Собственникам жилья в Петрозаводске будут возмещать переплату за ОДН в июне

В июне следующего года собственникам жилья будут возмещать переплату за ОДН. Об этом сообщила начальник управления жилищного хозяйства мэрии Петрозаводска Наталья Чернобай на планерке в мэрии города.

Управляющие компании будут обязаны ежегодно после предоставления жильцами платежных документов корректировать плату за общедомовые коммунальные ресурсы.

— Есть такой проект законодательного акта, который разрабатывается правительством России, перерасчет будет сделан, и он должен делаться управляющей организацией, — сказала Наталья Чернобай.

Однако на сегодняшний день существует проблема применения этого постановления: не все управляющие организации заключают договор с ресурсоснабжающими организациями и нет единой квитанции, сообщила Наталья Чернобай.

Жители в свою очередь пожаловались на то, что у некоторых управляющих компаний нет прибора для забора воды для общедомовых нужд.

— У них нет устройства для забора воды со счетчиков, чтобы, например, мыть подъезды. В лучшем случае они берут воду из квартир, где есть счетчики, в худшем случае от батарей отопления — это незаконно, — сказала жительница Петрозаводска.