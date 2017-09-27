Установку подаренных Москвой и Петербургом детских площадок закончат до октября

26 сентября спикер Петросовета Геннадий Боднарчук и заместитель мэра Петрозаводска Юлия Мизинкова проверили, как устанавливают детские площадки, подаренные карельской столице правительствами Москвы и Санкт-Петербурга.

Все 25 объектов подрядчики должны были сдать до 1 сентября, однако городские власти приняли только 13. Еще восемь нуждаются в благоустройстве, а вот работы на остальных детских площадках муниципальным служащим пока что не предъявлялись. В их числе, например, площадки в Приозерском парке, на территории детского сада № 75, а также на улицах Лыжной и Пограничной. Их установкой занимается фирма «Контрейд Карелия». Для ускорения процесса администрация постоянно ведет с руководством фирмы переговоры.

Тем не менее городские власти уверены: к концу сентября все детские площадки должны быть сданы. Как отметила заместитель мэра Петрозаводска Юлия Мизинкова, замечания на приемках работ связаны с тем, что подрядчики не успели в установленные сроки уложить каучуковое покрытие. Это связано с плохой погодой, поскольку его нельзя укладывать в дождь.

– Именно из-за этого произошла задержка, что повлекло перенос сроков по другим работам, – пояснила Мизинкова.

Заммэра также добавила, что все детские площадки будут под наблюдением камер. Их бесплатно установит компания «Ситилинк» в рамках подписанного недавно соглашения с городской администрацией.

Спикер Петросовета Геннадий Боднарчук в свою очередь заметил, что для городских властей первично качество выполнения работ.

– Разумеется, нам хотелось бы, чтобы они были выполнены идеально. Также необходимо, чтобы было выполнено и благоустройство вокруг площадок. Важно, чтобы детские площадки были приняты Петрозаводском в идеальном состоянии, чтобы не было нареканий к подрядным организациям. Именно поэтому сроки сдачи были сдвинуты: мы добиваемся качества выполнения работ, – пояснил Геннадий Боднарчук.

Спикер Петросовета также добавил, что на приемке детских площадок проблемы не заканчиваются: в последующем нужно будет рассмотреть вопрос заключения допсоглашения о содержании этих объектов. И мэрии Петрозаводска, и депутатам городского совета предстоит решить, кто будет убирать эти площадки, чтобы они всегда были комфортными для горожан.

Напомним, всего в Петрозаводске появится 25 детских площадок: пять из них установят на средства правительства Санкт-Петербурга, остальные – подарок московского правительства.