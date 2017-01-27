Учителя школы в Повенце выразили недоверие директору

Учителя школы в поселке Повенец Медвежьегорского района Карелии выразили недоверие директору Инне Петровой.

— Люди больше не хотят и не могут работать под руководством нынешнего директора Петровой И.Г.. Проведенное тайное голосование показало, что 91,3% коллектива выражает Петровой И.Г. свое недоверие и не хочет больше работать под ее началом, — сообщила инициативная группа учителей.

На собрании педколлектива 25 января, где обсуждались проблемы, сложившиеся в школе, присутствовала начальник районного управления образования Галина Пахомова, которая пообещала решить вопрос совместно с учредителем — главой Медвежьегорского района Владимиром Карпенко.

Директор Повенецкой школы Инна Петрова, которая возглавляет учреждение 18 лет, рассказала о причинах недовольства педагогов:

— Мне предъявили обвинение в том, что я недостаточно внимательно отношусь к коллективу: кому-то не дала грамоту, кто-то недоволен системой распределения доплат.

По словам руководителя, недовольство копилось последние два года, когда в школе начали проводить оптимизацию. Некоторые сотрудники попали под сокращение. Так, сократили ставки по учебно-исследовательской работе, отдав предпочтение спортивному направлению, потому как школа — единственное место в Повенце, где есть возможность заниматься спортом. Также была сокращена ставка преподавателя-организатора ОБЖ, библиотекаря. Не выделялись деньги на курсы для преподавателей, поэтому им пришлось обучаться дистанционно в нерабочее время. Обиженные сотрудники стали поднимать протест в коллективе.

— 2016 год был очень трудным в плане финансирования, — подытожила Инна Петрова.

По словам директора Повенецкой школы, начальник управления образования района Галина Пахомова после собрания 25 января предположила, что руководитель слабо информировала учителей о проблемах, поэтому последовала такая реакция.

Сама Инна Петрова не отрицает того, что уделяла проблемам коллектива недостаточно внимания, так как в последние годы к Повенецкой школе присоединили две сельских школы и детский сад. Много времени уходило на оформление этих процедур и на получение аттестации.

— Открытых конфликтов в педагогами у меня нет, — заявила Инна Петрова. — Я не собираюсь идти против коллектива. Вопрос будет решать учредитель.