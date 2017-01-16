Участковых и замначальника отдела МВД ищут в одном из районов Карелии

В отделение МВД по Кемскому району требуются сотрудники старшего и среднего начальствующего состава. Открыты следующие вакансии:

заместитель начальника ОМВД; старший следователь; начальник группы дознания; старший оперуполномоченный направления по контролю за оборотом наркотиков; инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД; старший участковый уполномоченный полиции; участковый уполномоченный полиции; командир отделения патрульно-постовой службы полиции; полицейский группы охраны и конвоирования изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых; заведующий хозяйством группы тылового обеспечения.

Кандидатам должно быть не больше 35 лет, они должны иметь среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование, быть способными к службе по личным качествам и состоянию здоровья. Кроме того, соискатели не должны иметь судимости или судимых близких родственников, в течение года должны отсутствовать административные правонарушения.

Заявление можно подать по адресу: Кемь, проспект Пролетарский, дом 21. Телефон для справок (8-814-58) 57-221.