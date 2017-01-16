Участковых и замначальника отдела МВД ищут в одном из районов Карелии

В Кемском районе открыто несколько вакансий в органах внутренних дел.

В отделение МВД по Кемскому району требуются сотрудники старшего и среднего начальствующего состава. Открыты следующие вакансии:

  1. заместитель начальника ОМВД;

  2. старший следователь;

  3. начальник группы дознания;

  4. старший оперуполномоченный направления по контролю за оборотом наркотиков;

  5. инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД;

  6. старший участковый уполномоченный полиции;

  7. участковый уполномоченный полиции;

  8. командир отделения патрульно-постовой службы полиции;

  9. полицейский группы охраны и конвоирования изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых;

  10. заведующий хозяйством группы тылового обеспечения.

Кандидатам должно быть не больше 35 лет, они должны иметь среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование, быть способными к службе по личным качествам и состоянию здоровья. Кроме того, соискатели не должны иметь судимости или судимых близких родственников, в течение года должны отсутствовать административные правонарушения.

Заявление можно подать по адресу: Кемь, проспект Пролетарский, дом 21. Телефон для справок (8-814-58) 57-221.

 

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