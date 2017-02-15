Транспортная полиция ищет сотрудников в Карелии

Петрозаводский линейный отдел МВД на транспорте объявил набор новых сотрудников. Как пишет пресс-служба ведомства, на вакансию могут претендовать граждане младше 35 лет.

На службу приглашаются россияне, отслужившие в Вооруженных силах и имеющие среднее образование. Они должны быть годны к службе по состоянию здоровья.

Желающих попробовать свои силы просят обращаться в отдел кадров транспортной полиции по адресу: Петрозаводск, улица Железнодорожная, 4. Телефоны для справок: (8-814-2) 79-38-93, 79-38-06.