Ткачев обсудил с Парфенчиковым перспективы развития сельского хозяйства Карелии

19 сентября министр сельского хозяйства России Александра Ткачева встретился с избранным главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава Минсельхоза поздравил Артура Парфенчикова с победой на выборах главы региона и пожелал ему успехов в решении актуальных задач, стоящих перед республикой.

Стороны обсудили текущую ситуацию в региональном АПК и перспективы развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса, а также объемы финансирования региональных мероприятий.

– Понимаем, что климатические условия в республики не совсем подходят для выращивания сельхозкультур – с 2015 года зерновые и зернобобовые в регионе совсем не высеваются. Тем не менее, у вас есть перспективы по развитию других направлений: мясное и молочное скотоводство, аквакультура, – отметил Александр Ткачев.

На сегодняшний день регион обеспечен мясом на 12%, молочными продуктами на 47%, картофелем – на 72%, овощами – на 29%.

– Карелия располагает благоприятными условиями для производства аквакультуры и является лидером в России по объемам производства товарной форели. За последние пять лет среднегодовой объем производства составил более 20 тыс. тонн, – сообщил Артур Парфенчиков.

В соответствии с региональной Концепцией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Республики Карелия до 2025 года планируется увеличить объемы аквакультуры и довести выращивание товарной рыбы до 35 тыс. тонн в год. Руководитель региона подчеркнул, что сдерживающим фактором развития данной отрасли является высокая зависимость от поставок комбикормов и импорта племенного материала.

Глава Минсельхоза сообщил, что начиная с 2018 года заработает новая мера поддержки в виде возмещения части затрат на строительство и модернизацию объектов аквакультуры и заводов по производству рыбных кормов. Артур Парфенчиков предложил распространить поддержку на селекционно-племенные центры рыбоводства и увеличить размер компенсации до 30%.

По окончанию встречи Александр Ткачев попросил обратить внимание на важность повышения эффективности работы по ряду направлений, поскольку экономические показатели сельхозпредприятий в регионе ниже среднероссийских.