Свято, но пусто

— Это такое красивое место, посмотрите, какие тут ели посажены! – говорит староста прихода Владимирской иконы Божией Матери Надежда Кириллова. Вокруг нее действительно красота: белый снег, высокие деревья, свежий воздух.

Этот участок земли на Птицефабрике раньше принадлежал совхозу-техникуму. Потом, в 1956-м, учебное заведение перевели в Сортавалу, а на территории в деревянном здании какое-то время работала школа.

В 2008 году пустующую землю взяли в аренду у горадминистрации, чтобы построить храм. За десять лет на пожертвования возвели небольшое здание и подключили его к электричеству, вот-вот проведут отопление. Не хватает только благоустройства: вокруг церкви нет ни скамеек, ни дорожек, ни клумб.

Активисты прихода подали заявку в программу «Комфортная городская среда», чтобы сделать прихрамовую территорию красивой и уютной.

— Мы хотим эту территорию огородить забором, — делится планами Надежда Кириллова. – Калитки на ночь будем закрывать, но с восьми утра до десяти вечера парк будет доступен для всех желающих. Сделаем широкие пешеходные дорожки, чтобы было удобно гулять мамам с колясками и маломобильным людям. Дорожки будут покрыты тактильной плиткой для незрячих.

Справка «Республики» Напомним, приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2018-2022 годы. Программа делится на два направления: благоустройство дворов и общественных территорий. В первом случае граждане имеют право подавать заявки в органы местного самоуправления на конкурсной основе, во втором речь идет о благоустройстве парков, скверов, мемориалов и других мест общественного пользования. Победители определятся путем тайного рейтингового народного голосования, к которому допустят всех жителей старше 14 лет. Заявки, которые получат наибольшее количество голосов жителей Карелии, будут реализованы в первую очередь до 1 октября 2018 года. Остальные — позднее, но ни один проект не будет исключен из программы.

Рядом с храмом появятся фонари и беседки со скамейками, на которых можно будет отдохнуть, а еще – детская игровая площадка, такого ни у одной церкви в Петрозаводске нет, говорят активисты.

Еще на территории установят поклонный крест в память о погибших в годы Великой Отечественной: во время войны на Птицефабрике тоже шли бои.

— У нас в районе живет женщина-цветовод, она согласилась поучаствовать в проекте: будет помогать с посадкой цветов, ухаживать за ними, — продолжает Надежда Кириллова. – Должно получиться очень красиво. У нас ведь и венчания будут проходить, молодожены смогут у нас в парке сделать фотографии на память и тут же возложить цветы к поклонному кресту.

— Еще тут можно будет для жителей района проводить праздники: Яблочный Спас, Медовый Спас, — подхватывает другая активистка, Нина Гуменникова. – На Птицефабрике ведь особо некуда пойти погулять. Детские площадки неблагоустроенные: со всех сторон дороги, ездят машины, это опасно. Есть и хулиганы: около школы была сделана площадка, но так как она была без присмотра, ее всю разломали и сдали на металл. А наша территория будет ограждена, люди смогут спокойно гулять.

Содержать территорию и следить за порядком будет приход. Активисты уже много сделали, чтобы облагородить участок: установили несколько фонарей на подъезде к церкви, заканчивают отделку в самом здании. Кстати, это строение – еще не сам храм, для него рядом залит фундамент, а маленькое здание будет использоваться как молитвенный дом.

— В молитвенном доме у нас будет библиотека, книги для нее уже подобрали, — добавляет Надежда Кириллова. – Еще в планах – построить воскресно-приходскую школу для детей.

Жители Птицефабрики ждут 18 марта, чтобы отдать свой голос за проект парка у храма. Чтобы никто точно не забыл проголосовать, по всему району расклеили объявления.