Судья: в день крушения Ту-134 аэропорт Петрозаводск должны были закрыть

В день крушения самолета Ту-134 под Петрозаводском аэропорт карельской столицы должен был быть закрыт из-за плохих метеоусловий. Об этом во время оглашения приговора заявила судья Прионежского районного суда Наталья Молодцова.

Судья добавила, что вся переданная командиру воздушного судна информация о погодных условиях была недостоверной, поскольку оборудование метеостанции находилось в плохом состоянии. При этом нижняя граница облаков не соответствовала эксплуатационному минимуму самолета.

Кроме того, в аэропорту было выявлено множество нарушений требований безопасности. За метеорологическое обеспечение полетов отвечал подсудимый Пронин, работавший по договору подряда, заключенному с подсудимым Шкарупой. Пронин и Шкарупа обвиняются в нарушении требований безопасности, а третий подсудимый, Войтовский, – в халатности.

Крушение самолета Ту-134 в 2011 году под Петрозаводском унесло 47 жизней, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Компании, которой принадлежал самолет, был причинен ущерб на сумму более 16 миллионов рублей.

В качестве обвиняемых привлечены начальник управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Росавиации Эдуард Войтовский, заместитель гендиректора петрозаводского аэропорта Владимир Шкарупа и исполняющий обязанности начальника авиационной метеостанции аэропорта Владимир Пронин.

На последнем заседании Эдуард Войтовский отказался признавать вину подсудимых в крушении и гибели людей. По его мнению, к трагедии привели действия бортового экипажа.