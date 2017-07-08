Строители устранили недостатки домов для переселенцев в Сегеже

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков посетил дома, построенные для переселения людей из аварийного жилья в Сегеже. Об этом руководитель региона написал на странице в соцсети.

– В мае посещал дом на ул. 8 марта в Сегеже, – пишет Артур Парфенчиков. – Он предназначен для переселения людей из ветхого и аварийного жилья, но из-за недобросовестного застройщика сроки ввода в эксплуатацию сдвинулись. Были выявлены недочеты, которые поручил за лето исправить. Вчера повторно приезжал с инспекцией. Большинство недочетов устранены. В ближайшее время проведем инспекцию совместно с жильцами. Если они выявят в своих квартирах недостатки, то устраним в кратчайшие сроки и к 1 сентября начнем заселение.

Напомним, сейчас врио главы Карелии находится в северных районах республики с рабочей поездкой.