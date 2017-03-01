Жителей Петрозаводска приглашают на соревнования по гиребиатлону и метанию валенка

5 марта с 11:00 до 13:00 на развилке лыжной трассы пройдет зимний спортивный праздник – «Фонтановские игры». В мэрии Петрозаводска уверены, горожан ждут веселые аттракционы.

Гиребиатлон, например, для сильных и метких, метание валенка – для метких и быстрых.

– Для любителей скорости будет работать станция ватрушинга, а для желающих найти сокрытое — аттракцион «Спортивное ориентирование», – сообщает горадминистрация.

Кроме того, на фестивале можно будет сыграть в снежный волейбол, который объединит лыжников в команды.