Победителем марафона «Фонтаны» стал мастер спорта из Лахденпохского района

В субботу, 25 февраля, в Петрозаводске прошли соревнования в рамках лыжного марафона «Фонтаны». Как сообщили в пресс-центре мэрии карельской столицы, в заездах участвовали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей, Петрозаводска и районов Карелии.

Победителем в заезде на 50 километров среди мужчин стал мастер спорта Александр Миронов, представлявший Лахденпохский район (2:26:59). Путь минут ему уступили петербуржцы Андрей Тибурев и Владимир Левченко, занявшие второе и третье места соответственно.

Лучший результат среди женщин на аналогичной дистанции показала петрозаводчанка Ксения Абрамова (2:34:17). В общем зачете, включающем мужчин и женщин, она расположилась на 14-м месте, опередив 35 представителей сильного пола.

С предварительными результатами заездов можно ознакомиться здесь.