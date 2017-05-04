«Карельские оружейники» будут играть в чемпионате России по американскому футболу

Сборная республики по американскому футболу «Карельские оружейники» в сезоне 2017 года будет выступать в чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Карелии.

«Оруженийки» попали в дивизион «Север», где сыграют с командой университета МЧС (Санкт-Петербург), московскими «Драконами», обнинскими «Киборгами» и вологодскими «Носорогами». Команды проведут друг с другом по одному матчу, после чего начнутся стыковые игры за выход в Кубок регионов.

Первый матч карельская команда проведет в воскресенье, 7 мая, в Москве против местных «Драконов». Полное расписание игр выложено в группе команды в «ВКонтакте».