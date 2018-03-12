Этап Кубка мира по зимнему плаванию впервые пройдет в Петрозаводске

В следующем марте в столице Карелии впервые пройдет этап Кубка мира по зимнему плаванию. Об этом «Республике» рассказал главный тренер российской сборной и тренер карельского клуба «Виктория» Игорь Лукин. По его словам, кроме VI этапа мирового Кубка, с 27 по 31 марта 2019 года в Петрозаводской губе Онежского озера пройдут первый открытый чемпионат Карелии и открытый чемпионат России.

Напомним, в минувшую субботу в Таллине завершился чемпионат мира по зимнему плаванию. Российская сборная завоевала больше всех наград — только ее карельская составляющая (из клуба «Виктория») взяла 37 медалей различного достоинства (12+13+12).