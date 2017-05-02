Бойцы из Карелии завоевали золотые медали на чемпионате мира «Битва наций»

С 29 апреля по 1 мая в Барселоне проходил чемпионат мира по историческому средневековому бою «Битва наций-2017». Жители Карелии Алексей Петрик и Галина Кохвакко выиграли по две золотые медали каждый. Об этом сообщается в официальной группе мероприятия.

Спортсмены сначала победили в номинации «Щит-меч» – в мужской и женской соответственно. Победа дала им право участвовать в финале по триатлону (полуторный меч, меч-баклер, щит-меч). В этой дисциплине они также всех победили.

В группе фестиваля также есть видео боев: