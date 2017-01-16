СМИ: Wi-Fi появится в половине российских поездов

Почти в половине поездов дальнего следования до конца года будут установлены точки беспроводного доступа Wi-Fi, сообщают «Известия». Пассажиры смогут получать мультимедийный контент и выходить в интернет. Для этого в одном из вагонов поезда установят сервер.

По предварительным оценкам, доступ к локальному контенту и «большому» интернету будет стоить пассажиру 100–200 рублей в сутки. Цена будет зависеть от продолжительности поездки.

Сейчас услуги Wi-Fi доступны только пассажирам «Сапсана» и еще нескольких фирменных поездов, но стоят они существенно дороже. К примеру, интернет в поезде Москва — Воронеж обходится пассажиру в 400 рублей за шестичасовую поездку.