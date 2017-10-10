Шахматы станут обязательным предметом в школах в течение двух лет

Министерство образования и науки России планирует в ближайшие два года ввести обязательные уроки шахмат в начальной школе. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на главу ведомства Ольгу Васильеву. Она сообщила эту информацию сегодня на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Вопрос о том, когда шахматы станут обязательным предметом в школах по всей России, задал сенатор Олег Цепкин.

– Мы планируем ввести в ближайшие два года, может быть, уже со следующего года, – ответила Васильева.

Министр подчеркнула, что игра в шахматы напрямую связана с повышением качества образования.

– У нас 40 регионов играют в шахматы и 40 регионов показывают совершенно другие результаты при оценках, — заявила глава Минобрнауки. Отдельно она выделила Ростовскую область, где есть «потрясающая программа по шахматам, которая идет шесть лет, и результаты там очень хорошие».