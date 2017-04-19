Саженец от тополя-ветерана Сталинградской битвы посадят в Петрозаводске

Всероссийская акция «Тополек Победы» пройдет в Петрозаводске 26 апреля. Черенки от тополя- ветерана, единственного, пережившего Сталинградскую битву, высадаят на территории нового сквера 70-летия Победы на улице Калинина.

В ходе акции будет организован телемост с трансляцией из Волгограда и других городов России.

Одними из первых в этом году заявку на участие в проекте «Петрозаводску — 100 тысяч деревьев» подало управление по контролю за оборотом наркотиков МВД республики. Сотрудники ведомства совместно с воспитанниками Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда» высадят деревья на символической аллее Надежды вдоль улицы Петрова.

Также масштабные акции по озеленению пройдут на магистральных газонах вдоль проспекта Александра Невского, улиц Мерецкова и Герцена. На газонах будут высажены саженцы кленов, ясеня, липы и рябины.