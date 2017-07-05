Реконструкцию Национальной библиотеки завершат до конца месяца

Обновленные залы библиотеки, где сейчас идут завершающие работы, осмотрел врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

Работы по реконструкции исторического здания библиотеки на улице Пушкинской подходят к завершению. Приемка здания, как рассчитывают в карельском Минстрое, должна состояться 27 июля.

Артур Парфенчиков осмотрел новые залы и провел совещание с представителями руководства библиотеки и Минстроя Карелии.

«До конца текущего месяца мы сделаем все, для того. Чтобы в нем можно было работать», — сообщил министр строительства Карелии Дмитрий Матвиец.

Библиотека обновилась не только внешне, но и внутренне. помимо современного оборудования для хранения и восстановления книг обновились принципы работы. Теперь это не только место для чтения книг. но и площадка для различных культурных мероприятий и не только.

Национальная библиотека. Фото: Максим Алиев

— Зал великолепный. Я считаю, что, с учетом акустики и архитектуры самого зала, здесь напрашиваются какие-то спектакли, камерные концерты.  Я думаю, библиотека станет уникальным просветительским центром культурного туризма всей республики, — отметил Артур Парфенчиков.

По словам директора библиотеки Марины Никишиной, работникам учреждения хватит трех недель после того, как приемка здания состоится, для того, чтобы начать работу и встретить первых посетителей, таким образом, уже в сентябре студенты и школьники смогут сесть в обновленных читальных залах.

Национальная библиотека. Фото: Борис Касьянов

 

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Максим Алиев
Максим Алиев
Журналист
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