Реконструкцию Национальной библиотеки завершат до конца месяца

Работы по реконструкции исторического здания библиотеки на улице Пушкинской подходят к завершению. Приемка здания, как рассчитывают в карельском Минстрое, должна состояться 27 июля.

Артур Парфенчиков осмотрел новые залы и провел совещание с представителями руководства библиотеки и Минстроя Карелии.

«До конца текущего месяца мы сделаем все, для того. Чтобы в нем можно было работать», — сообщил министр строительства Карелии Дмитрий Матвиец.

Библиотека обновилась не только внешне, но и внутренне. помимо современного оборудования для хранения и восстановления книг обновились принципы работы. Теперь это не только место для чтения книг. но и площадка для различных культурных мероприятий и не только.

— Зал великолепный. Я считаю, что, с учетом акустики и архитектуры самого зала, здесь напрашиваются какие-то спектакли, камерные концерты. Я думаю, библиотека станет уникальным просветительским центром культурного туризма всей республики, — отметил Артур Парфенчиков.

По словам директора библиотеки Марины Никишиной, работникам учреждения хватит трех недель после того, как приемка здания состоится, для того, чтобы начать работу и встретить первых посетителей, таким образом, уже в сентябре студенты и школьники смогут сесть в обновленных читальных залах.