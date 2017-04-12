Пять жителей Пудожского района оштрафованы за нарушения правил выгула собак

Сразу пять жалоб на владельцев собак поступило в прокуратуру Пудожского района. В одном из случаев жительница поселка Кубово, несмотря на письменное предупреждение местных властей, дважды в день выпускала на прогулку своего стаффордширского терьера, который самостоятельно бегал по улицам без намордника, пугая жителей села.

Житель поселка Красноборский был трижды привлечён к административной ответственности по ст. 2.3 Закона Республики Карелия «Об административных правонарушениях» в связи с тем, что принадлежащая ему сторожевая собака самостоятельно гуляла по поселку без поводка и намордника и совершала нападения на граждан.