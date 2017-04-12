Пять жителей Пудожского района оштрафованы за нарушения правил выгула собак

Все нарушители по требованию прокуратуры оштрафованы на сумму от 500 до 1000 рублей.

Сразу пять жалоб на владельцев собак поступило в прокуратуру Пудожского района. В одном из случаев жительница поселка Кубово, несмотря на письменное предупреждение местных властей, дважды в день выпускала на прогулку своего стаффордширского терьера, который самостоятельно бегал по улицам без намордника, пугая жителей села.

Житель поселка Красноборский был трижды привлечён к административной ответственности по ст. 2.3 Закона Республики Карелия «Об административных правонарушениях» в связи с тем, что принадлежащая ему сторожевая собака самостоятельно гуляла по поселку без поводка и намордника и совершала нападения на граждан.

 

Общество   /   , ,
Абзац
  • В.О.Дятел

    Переводим с русского на понятный — «Пудожская прокуратура открыла для себя ст2.3 N 1191-ЗРК от 15 мая 2008 года (Закон об административных правонарушениях РК)».
    Ждем пока до того же места дочитает Петрозаводская прокуратура.

    Статья 2.3. Нарушение требований общественной безопасности при выгуле собак

    Допущение нахождения собак без поводка и намордника на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках и иных общественных местах, создающее угрозу общественной безопасности, а также выгул собак на территориях организаций здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных организаций и организаций, работающих с несовершеннолетними, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от пятисот до трех тысяч рублей.