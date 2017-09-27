Пуск на КОС

Новый аэротенк торжественно запустили сегодня на канализационно-очистных сооружениях в Петрозаводске. Право нажать на красную кнопку предоставили главе Карелии Артуру Парфенчикову.

Через три часа аэротенк объемом 7,5 тысячи кубических метров наполнится. Сюда поступают сточные воды и запускается кислород. С помощью механизмов химической очистки из воды убирают лишний азот и фосфор — уходит до 95% вредных веществ.

— Если один из компонентов попадает в губу Онежского озера, она начинает зарастать, образуются сине-зеленые водоросли, — объяснила инженер-технолог РКС Светлана Горина. — С ходу жители города результата, конечно, не увидят. А вот если мы бы не провели эту реконструкцию — вот тогда мы бы точно увидели результат на озере.

До химической очистки в аэротенках стоки проходят цикл механической: сначала решетки на водонасосной станции отфильтровывают крупный мусор, затем работают песколовки, потом в первичном отстойнике оседает нерастворимая органика.

С водой в Петрозаводске уже все неплохо: город стал четвертым в рейтинге всех городов страны по качеству воды. Исследования проводило Министерство природы России. Во многом такого результата удалось достичь благодаря реконструкции очистных сооружений, проведенных АО «ПКС-Водоканал». Водопроводная вода в карельской столице лучше питерской и московской.

Сейчас РКС столкнулись с новой проблемой: после очистки остается очень много осадка, который приходится захоранивать на свалке. Это сложно и дорого. Кроме того, выделенный под захоронение участок через полтора года будет переполнен. А на осадке, между тем, можно делать деньги.

Сейчас на территории канализационно-очистных сооружений стоит новая итальянская машина, которая сушит осадок.

— Это установка, которая используется, чтобы добавить ценности очень влажному осадку, — пояснил представитель компании «Биотехпрогресс» Энзо Бино. — Мы сушим его до 90% процентов. После этого он может быть использован в сельском хозяйстве в качестве удобрения и в качестве топлива — у него очень высокая энергетическая ценность.

В том, что переработка отходов — дело выгодное, уверен и глава Карелии Артур Парфенчиков.

— Это не отходы, это та продукция, которая может давать дополнительную прибавочную стоимость. Это дополнительные налоги. Это все будет положительно влиять и на тариф. Эффективность предприятия, максимально глубокая переработка — все это будет в конечном итоге сказываться на экономике. Мы понимаем, что над этим надо работать. Надо сюда подводить газ. Буквально вчера мы встречались с президентом Газпрома, как раз говорили о петрозаводском кластере. Конечно, такие потребители должны быть в первую очередь подключены к объектам газоснабжения.

Существующие канализационные сооружения построены в 1972 году. Главная особенность реконструкции, которая шла два последних года, — то, что сооружения не останавливались ни на день. В итоге на КОС заменили 50% оборудования. На это ушло 673 миллиона рублей, в том числе 560 миллионов безвозмездного международного гранта.