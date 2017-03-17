Прокуратура не поддержала идею убирать из дворов Петрозаводска заброшенные авто

Сегодня в Петросовете прошло заседание рабочей группы по городскому благоустройству. На нем обсудили инициативу депутатов убрать из дворов заброшенные машины.

Выяснилось, что депутатский проект на нашел поддержки в прокуратуре. Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова отметила, что все правила регламентированы федеральным законодательством и, следовательно, местные нормативные акты будут лишними.

На заседании также выступил представитель ГИБДД. Он рассказал, что за стоянку на газонах во дворах владельцев машин никто не оштрафует. Некоторые регионы пытались прописать такие положения в правилах, но в соответствии с судебной практикой, сложившейся в прошлом году, наказать автолюбителей за парковку на газоне не получается.

По результатам заседания было принято решение доработать проект изменения правил благоустройства и все-таки попытаться добиться положительного заключения прокуратуры. Однако, вероятно, сделать такие правила действенным механизмом без изменения судебной практики будет сложно.

Напомним, не так давно депутаты Петросовета выступили с идеей убирать из городских дворов заброшенные разукомплектованные машины. Таковыми решили считать авто, у которых отсутствуют несколько кузовных деталей (предусмотренные конструкцией капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) и (или) отсутствуют несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, спущено не менее двух колес. Также к этой категории причислили сгоревшие автомобили.