Прогноз погоды в Петрозаводске на вторник

Во вторник, 2 мая, в Петрозаводске будет ясно. К вечеру синоптики обещают небольшую облачность. Температура воздуха утром +2, днем +10, вечером +10, ночью +3 градуса.

Ветер северо-западный и западный до 5 м/с.