Прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

В четверг, 2 марта, синоптики обещают в Петрозаводске дождь со снегом.

Температура воздуха с утра +2, днем +2…+3, вечером +1, ночью 0…+1 градус по Цельсию.

Ветер юго-западный до 5,7 м/с.