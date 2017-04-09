Проект ускоренной замены аварийных лифтов запускают в Карелии

Минстрой Карелии включил в программу капремонта на 2017-2018 годы дополнительный раздел: власти республики решили участвовать в проекте ускоренной замены аварийных лифтов.

Как «Республике» рассказал один из координаторов проекта, депутат Петросовета Дмитрий Данильев, в 2017-2018 годах планируется заменить 102 лифта в 39 многоквартирных домах. Объем расходов – 208,6 миллиона рублей. Большая часть аварийных механизмов находится в Петрозаводске: в карельской столице должны заменить 92 лифта в 34 домах на 188,8 миллиона рублей.

— Важно отметить, что, несмотря на широкий фронт работ, на республиканский и петрозаводский бюджеты не ляжет никакой нагрузки, — подчеркнул Дмитрий Данильев. – Оплата лифтового оборудования будет производиться со счета регионального оператора на условиях беспроцентной трехлетней рассрочки. Сама же программа капремонта по другим видам работ будет проходить по плану и в срок: собираемых на счете фонда капремонта денег достаточно.

Впервые в России такой проект запустили в Свердловской области. После этого Минстрой России рекомендовал всем регионам использовать уральский опыт. При этом речь идет о замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, которые собирают свои взносы на капремонт на счете регионального оператора, то есть в «общем котле». Те собственники, кто копит деньги на специальном счете, в программу ускоренной замены лифтов не попадут. Для этого им придется вернуться в «общий котел».

Сотрудничать власти собираются с надежными поставщиками с хорошей репутацией, такими, как Щербинским лифтовый завод и петербургский филиал французской компании Otis.

— Несомненным плюсом такой программы станет существенное сокращение – минимум на 10-15 лет – сроков замены непригодного лифтового оборудования, — отметил Дмитрий Данильев.

Большую часть проекта – замену 60 лифтов – планируется выполнить в текущем году. Еще 42 механизма должны установить в 2018-м.