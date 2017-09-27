Пользователи соцсетей выбрали самую красивую сотрудницу МВД Карелии

На сайте МВД Карелии завершилось голосование за участниц конкурса красоты «Жемчужина МВД». Пользователи соцсетей определили победительницу в номинации «Народный выбор», ею стала инспектор по делам несовершеннолетних Алеся Латыпова. Девушка набрала 459 голосов.

Главную победительницу конкурса назовут сегодня вечером после творческой части конкурса. Девушки будут соревноваться в стрельбе из табельного оружия, участвовать в конкурсах на боевую и правовую подготовку, а затем дефилировать в вечерних платьях и форме.

Напомним, конкурс «Жемчужина МВД» в этом году проводится впервые. Его участницами стали сотрудницы правоохранительных органов, прошедшие профессиональную подготовку и имеющие успехи в службе.