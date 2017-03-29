Полпред президента поддержал включение части Карелии в Арктическую зону

Список опорных зон, которые должны быть утверждены в госпрограмме по развитию Арктики, нужно расширить, добавив в него часть территории Коми и Карелии. Об этом в интервью ТАСС заявил полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

— Я считаю, что часть территории Республики Коми могла еще дополнительно быть включена в указ президента и, конечно, часть Карелии. На мой взгляд, это было бы справедливо. Однако пока Министерство экономики считает преждевременным, считает, что необходимо сначала принять госпрограмму, а потом думать о расширении, — сказал Цуканов.

Ранее руководство Карелии неоднократно говорило о возможном включении в Арктическую зону трех районов республики – Кемского, Лоухского и Беломорского. Окончательное решение должно быть принято при разработке государственной программы развития Арктики.