Прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

Завтра в столице Карелии будет пасмурно и дождливо.

В четверг 21 сентября в Петрозаводске будет пасмурно. В первой половине дня синоптики обещают небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +9.

Ожидается ветер восточных направлений. Атмосферное давление будет расти.

 

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