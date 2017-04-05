Прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

В четверг, 6 апреля, в Петрозаводске весь день будет облачно, однако к ночи небо прояснится. С утра термометры покажут +1 градус, к вечеру потеплеет до +4.

Синоптики обещают западный ветер до 4 м/с, который к ночи сменится на южный до 1 м/с.