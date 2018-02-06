Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на среду

В среду, 7 февраля, в Петрозаводске немного похолодает. Утром столбики термометров остановятся на отметке -15, к вечеру потеплеет до -9. Весь день будет идти небольшой снег.

Ветер юго-восточный, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится.

Дмитрий Степанович Поленков родился в 1940 году и уже более 40 лет живет в Карелии. Любое время года кажется ему прекрасным. В своих работах художник обращается к окружающей человека хрупкой и трогательной красоте. Предпочитая ровное рассеянное освещение, художник любит писать укромные уголки природы, особенно когда в пасмурные дни или в сумерки появляются удивительные полутона и мягкие оттенки. Зимний пейзаж в работе художника «Академическая дача» полон спокойствия и гармонии.