Почти 4 тысячи избирателей в Карелии будут голосовать по месту нахождения

Около 4 тысяч избирателей в Карелии будут голосовать по месту нахождения, сообщает ЦИК республики. Люди уже подали заявления.

Напомним, на выборах президента России 18 марта 2018 года будет действовать новый порядок голосования по месту нахождения. В случае, если избиратель будет находиться не по адресу прописки, он сможет проголосовать по месту нахождения.

Для этого нужно успеть подать заявление до 12 марта. Сделать это можно через портал госуслуг, по паспорту в МФЦ, любой ТИК или УИК.

За один день работы участковых избирательных комиссий в Карелии таких заявлений поступило уже 233. В территориальные избирательные комиссии обратились 824 избирателя, через МФЦ заявления оформили 905 человек, а через портал госуслуг – 1802.

Время работы ТИК: в рабочие дни – с 14:00 до 18:00, в выходные – с 10:00 до 14:00; время работы УИК: в рабочие дни – с 16:00 до 20:00, в выходные дни – 10:00 до 14:00.

Избиратели, которые будут подавать заявление за 4 и менее дней, должны обратиться в участковую избирательную комиссию, но уже только по месту регистрации. Там оформляется специальное заявление о включении в список избирателей на одном из избирательных участков. В этом случае используется специальная марка.

Гражданин может подать заявление только один раз. Если избиратель подал несколько заявлений, учтут только первое, остальные признают недействительными. Если изменились обстоятельства, но заявление подано, можно проголосовать и по месту регистрации. Придется только подождать: члены УИК должны убедиться, что избиратель не проголосовал на другом участке.

После подачи заявления, 18 марта 2018 года, избиратель приходит на выбранный им избирательный участок, предъявив свой паспорт, получает избирательный бюллетень и голосует.

В том случае, если избиратель не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в территориальную, участковую избирательные комиссии либо в МФЦ для подачи заявления, он имеет право устно или письменно (в том числе при содействии социального работника) подать заявление в территориальную либо участковую избирательные комиссии.

Члены участковой избирательной комиссии должны выехать к избирателю не позднее 12 марта 2018 года и избирателю в устной или в письменной форме надо заявить о своем желании проголосовать вне помещения для голосования.