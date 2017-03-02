Петрозаводчан зовут на выставку-раздачу бездомных животных

4 и 5 марта в ТРК ЛОТОС PLAZA пройдет очередная выставка-раздача животных из Первого петрозаводского общественного приюта. На ней жители города смогут бесплатно выбрать себе домашнего питомца.

Все участвующие в выставке кошки и собаки здоровы, привиты и адаптированы к общению с людьми. Посмотреть на них можно будет в субботу и воскресенье с 12:00 до 20:00.

Кроме того, на выставку можно будет принести подарки для обитателей приюта: крупы, корм для кошек и собак премиум-класса, игрушки, амуницию, газеты и ветошь. Также всегда актуальная помощь деньгами.

Желающие поучаствовать в проведении выставки-раздачи в качестве волонтера могут записаться в соответствующей теме в группе приюта «ВКонтакте».